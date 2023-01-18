В США объяснили "тайный план" Вашингтона против России: мы не хотим переговоров

"Тайный план" Вашингтона состоит в затягивании войны и поддержке повстанцев в западной части Украины против российских сил на востоке страны, заявил американский политический обозреватель Скотт Хортон.

По его словам, такая тактика сработала во времена войны в Афганистане.

"Их (США — Прим. ред.) план состоял в поддержке повстанческого движения! Возможно, в западной части (Украины — Прим. ред.) против российских сил на востоке, — заявил Хортон в эфире Judging Freedom. — Мы не хотим переговоров, мы хотим ослабить Россию, затягивая эту войну — такова их "ползучая" задача, и она становится все шире".

Он подчеркнул, что во время афганского противостояния официальный Вашингтон поддерживал повстанцев и самого Усаму бен Ладена, что помогло США значительно "ослабить СССР".