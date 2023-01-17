Политолог: если поляки хотят присоединить Западную Украину — пусть забирают

На польском телевидении во время прогноза погоды показали карту с Западной Украиной, "присоединив" к себе Львов. Как к этому относиться, рассказал Pravda.Ru эксперт по международным отношениям Владимир Бруттер.

По словам политолога, в Галичине у России никаких интересов нет.

"Если поляки хотят присоединять, пусть присоединяют. Говорить об этом нужно. Это показатель того, что территориальная целостность Украины ими ни во что не ставится, но России относиться к этому нужно спокойно", — считает аналитик.

Он добавил, что Украина реагирует только на то, на что ей позволяют реагировать. А на это не реагирует, потому что ей так сказано.

"Наоборот, она пытается законодательно закрепить за Польшей особые права на Украине, как бы создавая юридический механизм для такого присоединения, если в Вашингтоне решат, что оно нужно. Что касается Вашингтона, то он допускает такой вариант, но как самый крайний. Сейчас он им просто не нужен. Если это нужно будет в какой-то крайней фазе, они тогда запустят этот юридический механизм", — заключил собеседник издания.