Заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича об отставке с поста является мелкой суетой в руководстве Незалежной. Об этом заявил бывший замминистра иностранных дел ДНР, политолог Борис Борисов в беседе с Pravda.Ru.
Он подчеркнул, что киевский режим состоит не из медийных "говорящих голов", а из серьёзной мафии, основная задача которой заключается в управлении потоками оружия и больших денег.
"Всё остальное — это пена на поверхности. Поэтому смена вовремя этой пены ни к каким совершенно последствиям не приведёт", — объяснил Борисов.
Политолог убеждён, на Арестовича оказали давление и вынудили написать заявление.
"Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка — значит отставка", — заявил советник ОП.
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