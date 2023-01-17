Борисов: Киевом руководит серьёзная мафия, а не "говорящие головы" в лице Арестовича

Заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича об отставке с поста является мелкой суетой в руководстве Незалежной. Об этом заявил бывший замминистра иностранных дел ДНР, политолог Борис Борисов в беседе с Pravda.Ru.

Он подчеркнул, что киевский режим состоит не из медийных "говорящих голов", а из серьёзной мафии, основная задача которой заключается в управлении потоками оружия и больших денег.

"Всё остальное — это пена на поверхности. Поэтому смена вовремя этой пены ни к каким совершенно последствиям не приведёт", — объяснил Борисов.

Политолог убеждён, на Арестовича оказали давление и вынудили написать заявление.

"Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка — значит отставка", — заявил советник ОП.