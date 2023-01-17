Fox News: Карлсон назвал началом конца хранение президентом США Байденом секретных документов

В четверг в доме Джо Байдена в Уилмингтоне были найдены новые секретные документы. Ранее такой же "клад" обнаружили в вашингтонском экспертном центре. Данный прецедент приближает американского президента к концу карьеры, считает телеведущий канала Fox News Такер Карлсон.

"На деле, это очевидное начало конца Джо Байдена. Мы не можем это доказать. Будущее неизвестно, но, чёрт побери, оно не выглядит светлым", — сказал он.

Он отметил, что помощники Байдена до сих пор находят документы в разных местах. Однако их не уничтожают, а отправляют в Минюст. По мнение Карлсона, это "нехороший знак".