Политолог Камкин назвал массовый митинг в Берлине в поддержку РФ "явной фигой официальным немецким властям"

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова, германист Александр Камкин в разговоре с Pravda.Ru оценил массовый митинг с флагами ДНР, организованный в поддержку России немцами в Берлине.

Эксперт считает, что данная акция протеста ярко демонстрирует эффект глубоко разделённого общества по вопросу украинско-российских отношений.

И если поддержка украинского нацистского режима является категорическим интерактивом для официального политического класса и официальных СМИ, и некоторых институтов гражданского общества, то внутри немецкого общества зреет непонимание и протест, отметил эксперт.

По оценке политолога, в Берлине и других городах примерно половина жителей поддерживают антироссийские санкции, и столько же выступает против.

"Половина немцев продолжает поддерживать антироссийский курс, находясь в ментальном американском секторе, а другая половина выступает против антироссийской истерии, курса на демонизацию России и, соответственно, отказа от сотрудничества с нашей страной. И присутствие флага ДНР — это, конечно, явный протест и явная такая фига официальным немецким властям, которые всячески поддерживают нацистский киевский режим, и свидетельство того, что действительно растут оппозиционные настроения у общества", — заключил Камкин.

16 января в Берлине прошла массовая акция против антироссийских действий Запада. Несколько тысяч немцев скандировали лозунги в поддержку РФ, при этом у некоторых демонстрантов были с собой флаги ДНР.