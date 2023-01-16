Die Welt*: немцы на митинге выступили в поддержку России и подняли флаг ДНР

Немцы вышли на массовый митинг, чтобы выразить своё несогласие с антироссийской политикой западных стран. Об этом сообщает Die Welt*.

По информации издания, акция протеста состоялась в Берлине. Отмечается, что в ней приняли участие тысячи граждан Германии.

"Белокожие немцы, как правило, мужчины, скандировали антизападные лозунги", — сказано в материале.

Как поясняет газета, немцы выкрикивали следующие фразы: "Расплющите Запад", "За Донбасс", "Главный враг находится дома". Кроме того, в публикации подчёркивается, что на митинге заметили жителей ФРГ с флагом ДНР в руках.

Ранее граждане Германии призвали украинского президента Владимира Зеленского начать диалог с Россией вместо создания "пунктов несокрушимости" с бесплатной водой и электричеством.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.