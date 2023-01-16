Читатели "Гуаньча" заявили, что Украину ждёт тяжёлый год из-за невозможности получить танки от ФРГ

Западные союзники продолжают оказывать военную помощь ВСУ. В Китае отметили изменения в политике Германии по отношению к Киеву. Читатели "Гуаньча" обсуждают новость о том, что ФРГ сможет поставлять ВСУ танки Leopard только в следующем году, поэтому Украину ждёт тяжёлый год.

Один комментатор считает, что государство ещё выстоит до 2024 года.

"Германия должна поставлять танки Украине, а США даже с законом о ленд-лизе не будут этого делать, хорошие у них отношения", — написал ещё один читатель.

Некоторые уверены, что Украина выступает полигоном для испытания оружия и техники.

"США опустошают запасы европейского вооружения, им тяжёло перестать это делать", — заявил ещё один.