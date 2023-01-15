Немецкий политик Клингбайль: по Украине следует искать дипломатическое решение

По мнению немецкого политика, лидера СДПГ (входит в правительственную коалицию) Ларса Клингбайля, украинский конфликт необходимо решить дипломатическим путём. Слова депутата приводит журнал Spiegel.

Клингбайль не понимает, почему европейские политики рассматривают только военный способ урегулирования ситуации на Украине.

"Иногда у меня идет кругом голова, когда я вижу, что дискуссии идут только вокруг оружия. Я потрясен тем, что в наши дни понятие дипломатии стало почти презренным", - сказал Клингбайль.

Вместе с тем политик считает правильным оказание Берлином военной помощи Киеву. По его мнению, это поможет усилить позиции Украины на момент переговоров с Россией.

Таким образом, Кнингбайль считает, что "с одной стороны должен быть сделан упор на военную силу, а с другой - на дипломатию".