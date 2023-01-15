Историк Яневский назвал украинцев синтезом 37 цивилизаций от киммерийцев до Советского Союза

Киевский историк и телеведущий Даниил Яневский раскрыл смысл существования Украины. Он назвал жителей этой страны "сплавом 37 цивилизаций от киммерийцев до Советского Союза". Об этом Яневский рассказал на своём Youtube-канале.

"Для чего существует украинское государство? Не для смертельной опасности. Какие ценности? Ради чего погибло под сто тысяч украинских солдат и еще погибнет? За что? За то, что у нас тридцать семь цивилизаций. Украина — цивилизационный синтез. За это", — утверждает он.

Яневский считает, что ни одна страна Европы не обладает такой историей.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал об образовательных программах современной Украины. Сообщалось, что украинское государство существует более 7,5 тысячи лет.