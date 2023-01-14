Украина столкнётся с проблемами использования боевых машин пехоты Bradley, которые США решили отправить Киеву. Об этом заявил офицер армии США в отставке Джефф Джагер в статье для 19FortyFive.
Данные БМП являются очень высокотехнологичной и сложной системой, требующей технических и тактических знаний.
"Даже, если бы США в тот же день предоставили Украине полный пакет БМП, о котором было объявлено 6 января (чего они не сделали), и даже если эти машины новейшие, лучшие в арсенале Пентагона (что мало вероятно), срок разв`ртывания украинскими военными Bradley в боевых действиях будет долгим, учитывая необходимое обучение и интеграцию. Все эти проблемы будут тормозить любые попытки наступления со стороны украинской армии", — считает Джагер.
Кроме того, у ВСУ возникнут проблемы с техническим обслуживанием этих машин.
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