19FortyFive: Джагер заявил, что Украине потребуется слишком много времени для разворачивания БМП Bradley США

Украина столкнётся с проблемами использования боевых машин пехоты Bradley, которые США решили отправить Киеву. Об этом заявил офицер армии США в отставке Джефф Джагер в статье для 19FortyFive.

Данные БМП являются очень высокотехнологичной и сложной системой, требующей технических и тактических знаний.

"Даже, если бы США в тот же день предоставили Украине полный пакет БМП, о котором было объявлено 6 января (чего они не сделали), и даже если эти машины новейшие, лучшие в арсенале Пентагона (что мало вероятно), срок разв`ртывания украинскими военными Bradley в боевых действиях будет долгим, учитывая необходимое обучение и интеграцию. Все эти проблемы будут тормозить любые попытки наступления со стороны украинской армии", — считает Джагер.

Кроме того, у ВСУ возникнут проблемы с техническим обслуживанием этих машин.