Караева: Европа идёт воевать с Россией

Поставки западного тяжёлого вооружения на Украину расширяют рамки конфликта, разгоняя его скорость до неподконтрольных значений. Об этом заявила обозреватель Елена Караева в материале для РИА Новости.

По её мнению, войны для лидеров Европы всегда были решением внутриполитических проблем. Во-первых, с помощью вооружённых конфликтов руководство может удержаться у власти с необходимым рейтингом доверия. Во-вторых, сохраняется возможность правления в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме того, в случае войны экономический кризис уйдёт на второй план, а дефицит медикаментов можно будет с лёгкостью оправдать.

"Любой острый вопрос получает один ответ: "Это Путин виноват". И истоки любой сугубо внутренней проблемы сегодня ищутся (и находятся) в решениях, принятых и принимаемых Россией", — отметила Караева.

Польша и Франция оказывают давление на Германию, чтобы немцы поставили в Киев свои танки, провоцируя "войну двух цивилизаций", подчеркнула она. Европа рассматривает прямое столкновение с Россией как наиболее вероятный сценарий, указала аналитик.