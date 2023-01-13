NYT: Запад приступил к подготовке Украины к весеннему наступлению ВС РФ

Западные страны начали готовить Украину к масштабному наступлению российской армии, которое планируется весной. Об этом заявили американские аналитики. США и страны НАТО осознают, что у киевского руководства осталось мало времени на подготовку.

"Соединённые Штаты и их союзники идут на большой риск, защищая Украину", — отмечается в материале New York Times.

Высокопоставленный военный представитель Североатлантического альянса отметил, что на востоке Украины следует изменить баланс сил. Для этого необходимо поставить в качестве помощи ВСУ современные танки и другие боевые машины, иначе Киев не сможет одержать победу. Большая часть военной техники украинской армии была уничтожена, указали в США.