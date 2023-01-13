Жительницы Соледара рассказали о попытках ВСУ сжечь их в закрытом подвале

ВСУшники, находясь в Соледаре, подожгли подвал жилого дома, зная, что там укрываются пожилые местные жители вместе со своими домашними питомцами. Об этом рассказали сами жильцы дома, которые в данный момент находятся в Шахтёрске в ДНР, в пункте временного пребывания.

По словам 76-летней пенсионерки Надежды, она и три её пожилые соседки прятались в подвале своего дома в Соледаре. Пока они там находилось, украинские военные заблокировали дверь в подвал и подожгли его.

"Подперли нас стулом. Подвал дымом застелило, что дышать нечем, я уже думала — все", — рассказала Надежда в беседе с ТАСС. "Нас подпалили. Они не крикнули: "Женщины, выходите!" Собаки задыхаются, женщины задыхаются, а мы не знаем, что делать",- добавила её соседка, 70-летняя Светлана.

По словам женщин, они были вынуждены прятаться в подвале на протяжении 8 месяцев.

В завершение женщины искренне поблагодарили российских военных за то, что помогли им эвакуироваться и "хорошо вывезли".

Пенсионерки надеются, что Соледар вновь станет пригодным для жизни, потому что они мечтают вернуться домой.