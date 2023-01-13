Мисс Украина сделала манëвр, чтобы не стоять рядом с конкурсанткой из России на конкурсе Мисс Вселенная.
Мисс Украина Виктория Апанасенко на конкурсе красоты внезапно поняла, что стоит бок о бок с представительницей России. Красавица из Украины некоторое время беспокойно озиралась по сторонам, а потом начала что-то шептать на ухо конкурсантке из Колумбии.
Девушки скоро поменялись местами. Таким образом мисс Украина избавила себя от необходимости соседствовать с мисс Россией Анной Линниковой.
Ранее сообщалось, что Линникова вышла в финал конкурса мисс Вселенная, несмотря на протесты Киева.
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