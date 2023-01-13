Американские бомжи зарабатывают с помощью Зеленского

Американские бомжи нашли новый способ извлечения выгоды из конфликта между Россией и Украиной.

Судя по фотографии, которую опубликовали многие ведущие СМИ, в США бездоманые начали надевать маски с лицом президента Украины Владимира Зеленского и писать на картонке фразу "помощь Украине", чтобы получить от американских граждан больше денег.

Ранее пленный украинский военный Сергей Мищан рассказал, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) чувствуют себя бомжами в окопах из-за плохо организованной ротации. По его словам, до бойцов доходит еда сомнительного качества. Также киевский режим выделяет недостаточное количество сухпайков, добавил он.