МИД РФ: переговоры с Украиной должны быть прямыми в случае их возобновления

Российско-украинские переговоры при возобновлении должны быть прямыми, их следует проводить без посредников, заявил представитель МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, прямой диалог — лучший вариант для двух сторон. Он отметил, что Запад в случае участия в переговорах будет преследовать свои политические и экономические интересы.

"Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, будут прямыми", — подчеркнул дипломат в интервью ТАСС.

Как пояснил Полищук, в прошлом году диалог с Киевом осуществлялся именно в таком формате. Он напомнил, что три раунда переговоров прошли в Белоруссии, ещё один — в Турции, затем общение продолжалось в удалённом режиме, после чего украинское руководство прекратило контакты.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о готовности Москвы урегулировать украинский конфликт путём дипломатических переговоров.