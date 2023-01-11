Песков: Россия готова урегулировать украинский конфликт путём переговоров

Власти РФ по-прежнему готовы вести переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во время брифинга он назвал мирный диалог наиболее предпочтительным вариантом решения проблем. Пресс-секретарь президента напомнил, что глава государства Владимир Путин неоднократно говорил об этом.

"Россия всегда была готова решать проблемы путём переговоров", — подтвердил Песков.

При этом он напомнил, что на Украине действуют законы, которые запрещают президенту страны Владимиру Зеленскому вести дипломатический диалог с Москвой. По его словам, коллективный Запад не позволяет киевскому режиму проявлять гибкость в данном вопросе. Именно поэтому какие-либо предпосылки для организации переговоров отсутствуют, заключил государственный деятель.

Ранее политолог Яков Кедми заявил, что украинский конфликт может завершиться уже в первой половине 2023 года после успешного наступления ВС РФ.