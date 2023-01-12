Вашингтон должен открыть собственный Центр по противодействию дезинформации из-за постоянной лжи со стороны украинского президента Владимира Зеленского, пишет The American Conservative.
По словам старшего научного сотрудника Института Катона Дага Бэндоу, Киев, предоставляя ложные сведения о боевых действиях, может втянуть США в ожесточенное противостояние.
"Штатам пора сформировать свой Центр по противодействию дезинформации, ориентированный на Украину", — считает эксперт.
Как пояснил Бэндоу, в мире уже существует подобная организация, однако она находится под контролем Зеленского, который включает в "чёрный список" западных журналистов и аналитиков, призывающих отказаться от эскалации.
"Подумайте о недостатках Киева, а также о том, сколько политиков и журналистов из США стали бессовестными украинскими пропагандистами", — указал специалист.
Кроме того, он подчеркнул: Зеленский пытался втянуть НАТО в конфликт, утверждая, что на территории Польши произошло падение российской, а не украинской ракеты.
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