TAC: в США нужно создать Центр противодействия дезинформации по Украине из-за лжи Киева

Вашингтон должен открыть собственный Центр по противодействию дезинформации из-за постоянной лжи со стороны украинского президента Владимира Зеленского, пишет The American Conservative.

По словам старшего научного сотрудника Института Катона Дага Бэндоу, Киев, предоставляя ложные сведения о боевых действиях, может втянуть США в ожесточенное противостояние.

"Штатам пора сформировать свой Центр по противодействию дезинформации, ориентированный на Украину", — считает эксперт.

Как пояснил Бэндоу, в мире уже существует подобная организация, однако она находится под контролем Зеленского, который включает в "чёрный список" западных журналистов и аналитиков, призывающих отказаться от эскалации.

"Подумайте о недостатках Киева, а также о том, сколько политиков и журналистов из США стали бессовестными украинскими пропагандистами", — указал специалист.

Кроме того, он подчеркнул: Зеленский пытался втянуть НАТО в конфликт, утверждая, что на территории Польши произошло падение российской, а не украинской ракеты.