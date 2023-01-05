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TAC: триумф Украины, о котором писали западные СМИ, — ложь

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Военная поддержка Киева со стороны США ведёт Украину к краху. Такую точку зрения высказал Дэн Стейнбок, основатель консалтинговой фирмы Difference Group, автор статьи для издания The American Conservative.

TAC: триумф Украины, о котором писали западные СМИ, — ложь

По словам Стейнбока, активное вмешательство НАТО в украинский конфликт уже явилось причиной банкротства Киева, а все высказывания западной прессы о скорой победе украинцев — это созданный ею же мираж.

"Несмотря на то, что западные СМИ отчаянно пытались навязать всему миру мираж о триумфе Украины, реальность оказалась менее радужной — ВВП страны снизился на 35 процентов, и эти цифры показывают состояние дел до масштабной атаки российской армии на энергетическую инфраструктуру", — сказано в статье.

Автор напомнил, что поддержка Украины плохо сказалась и на экономическом состоянии самих американцев, став причиной повышения процентных ставок и государственного долга. В итоге такое положение вещей приведёт к серьёзному кризису не только в США, но и во всём мире, поскольку Штаты занимают важное место в мировой экономике.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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