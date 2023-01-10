Замминистра госактивов Рабенда: Польша на 100% стала независимой от российского угля

По словам замминистра государственных активов страны Кароль Рабенды, Польше удалось добиться полной независимости от российского угля.

Чиновник уточнил, что отказаться от угля из России Варшаве помогла смена источников, из которых страна начала импортировать этот вид топлива в 2022 году.

"Нехватка угля, существовавшая в Польше много лет и восполнявшаяся частными предприятиями за счет российского угля, в этом году исчезла. Можно сказать, что мы на 100% сделали Польшу независимой от российского угля", — сказал Рабенда, слова которого приводит ТАСС.

Чиновник добавил, что морские поставки угля в Польшу в 2022 году достигли рекордных объёмов и составили 14 млн тонн.