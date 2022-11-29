Radio ZET: Польша нашла слишком дорогую замену российскому углю

По словам президента Управления по регулированию энергетики (УРЭ) Рафала Гавина, с наступлением зимы в Польше не будет дефицита угля. Варшава закупала российское топливо, на которое сейчас действует запрет, но аналогичное сырьё удалось найти у других стран, отметил он.

"Другое дело — его цена. Правительство установило предельные цены, чтобы предотвратить их необоснованный рост", — цитирует слова Гавина Radio Zet.

В ограниченном объёме уголь доступен в интернет-магазине Польской горнодобывающей группы (ПГГ). Однако правила онлайн-покупок изменились из-за пользователей, которые приобретали топливо, создавая несколько профилей. Сейчас войти в магазин можно только при помощи электронной системы идентификации.