Британцы пришли в ярость из-за планов Лондона отправить Киеву танки Challenger 2

Пользователи Сети прокомментировали возможную передачу Украине танков Challenger 2 на сумму около четырёх миллионов фунтов стерлингов и предложили Лондону предоставить налогоплательщикам право голоса по вопросу помощи Киеву, так как британцы имеют право знать, куда идут их деньги.

Читатели Daily Mail отметили, что правительству Британии следует выделять деньги на систему здравоохранения, и сделать её такой же богатой, как кабинет премьер-министра Риши Сунака.

"Бездонная яма денег для мигрантов и войн. Для нас же ничего нет", — возмутился TheUnbeliever.

Один из комментаторов заявил, что "марионеточное правительство" тратит миллионы британских налогоплательщиков на Украину. Читатель под ником CantBargainWithMaths указал, что Лондон выполняет приказы Вашингтона.

"Америка говорит "прыгай", Риши уточнит, как высоко прыгать. Скажут присылайте танки, мы их присылаем. Когда они потребуют людей для обслуживания танков, Риши спросит, сколько надо. Очень скоро у нас будут тысячи "консультантов" и "логистического персонала" на Украине", — заявил он.