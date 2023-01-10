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Коц: помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень

Мир

После начала спецоперации страны НАТО резко повысили ставки в противостоянии с Россией, пообещав Украине тяжёлую бронетехнику. В очередном пакете военной помощи числятся 50 боевых машин пехоты (БМП) M2 Bradley, которые ни разу не были применены в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Коц: помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень

Американские БМП зарекомендовали себя как надёжную и работоспособную технику. Кроме этого, Bradley получили информационно-управляющую систему FBCB2, при помощи которой можно обмениваться разведданными со спутниками и другими боевыми единицами с аналогичными устройствами. Поэтому теперь в Пентагоне смогут своими глазами увидеть поле боя на Украине.

Однако в НАТО готовы пойти ещё дальше, расширив номенклатуру передаваемого вооружения, подчеркнул Коц. По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, новые образцы могут поставить в Киев уже во второй половине 2023 года.

"Надо понимать: затягивание специальной военной операции приведёт к тому, что Запад придумает и другие варианты, со сложными высокотехнологичными системами. Поток оружия не иссякнет. Кроме того, запускаются на полную мощность предприятия американского ВПК — для замещения потерь стран НАТО", — указал специалист.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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