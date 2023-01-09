Замглавы Минобороны Украины Маляр сообщила о резком снижении боеспособности ВСУ

Боеспособность украинской армии резко снизилась из-за увеличения числа новобранцев в её рядах. Об этом проинформировала замминистра обороны Украины Анну Маляр, слова которой приводит издание "Страна.ua".

Замминистра отметила, что в настоящий момент большую часть ВСУ составляют неопытные военнослужащие, которые не отличаются стойкостью и профессионализмом на полях сражений.

"И мы, как морально взрослое общество, должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями", — сказала Маляр.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о проблемах в украинских войсках, в частности, о растущем количестве дезертиров, призвав строже наказывать бойцов за самовольное оставление боевых позиций и отказ подчиняться приказам.