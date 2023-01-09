ВС Тайваня: к острову приблизились 57 военных самолётов Китая

Вооружённые силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 57 военных самолётов Китая и четыре корабля НОАК, сообщили в ведомстве.

"За период с 6.00 8 января до 6.00 9 января вокруг Тайваня были зафиксированы 57 самолётов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая", — говорится в информации ВС Тайваня.

По данным ведомства, в ответ Минобороны острова направила на место предполагаемого "вторжения" патруль и развернуло наземные ракетные комплексы. Однако, на какое конкретно расстояние к острову подошла военная техника Китая, в Вооружённых силах Тайваня не сообщили.