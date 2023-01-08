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Глава парламента Крыма Константинов: границы СВО могут быть существенно сдвинуты на запад

Мир

По мнению главы парламента Крыма Владимира Константинова, зона проведения спецоперации на Украине может быть перенесена к западу.

Глава парламента Крыма Константинов: границы СВО могут быть существенно сдвинуты на запад

Политик отметил, что в ходе конфликта с коллективным Западом граница противостояния с ним может быть значительно отодвинута на запад по сравнению с той, на которой планировалось остановиться изначально.

Глава крымского парламента считает, что Россия не имеет морального права оставить хоть малейшую возможность киевскому режиму продолжать творить то беззаконие, которое он творил до сих пор.

"Скажем, мы не можем оставить на поругание сатанистам святыни Киева, не имеем права допустить геноцид и культурную или лучше сказать — бескультурную ассимиляцию русских на Украине, обязаны добиться твёрдых гарантий, что с территории бывшей Украины нам ничто не будет угрожать. Вот как далеко на запад для достижения этих целей понадобится отодвинуть границы России, настолько они и должны быть отодвинуты", — сказал Константинов в разговоре с РИА Новости.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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