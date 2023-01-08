Политик Константинов: претензии Киева в отношении Крыма высосаны из пальца

Все имущественные претензии украинского руководства в отношении Крымского полуострова "высосаны из пальца", следует из заявления главы парламента республики Владимира Константинова.

В беседе с РИА Новости он отметил, что у Крыма уже имеется "обоснованный счёт" к киевскому режиму за грабежи на полуострове, которые длились много лет. По его словам, власти Украины нанесли республике серьёзный ущерб, осуществляя теракты, а также утверждая санкции и блокады.

Политик подчеркнул: ДНР и ЛНР могут предъявить "остаткам Украины" свой счёт. Константинов не исключил, что с претензиями выступят и другие территории, которые в будущем выйдут из состава этой страны.

"Засевшие в Киеве преступники хорошо это знают, поэтому и пытаются упредить такие законные требования своими высосанными из пальца претензиями", — уточнил руководитель парламента Крыма.

Он назвал выдвигаемые Киевом условия для переговоров "отсебятиной", которая не имеет ничего общего с дипломатическими способами урегулирования конфликта.