В Крыму предложили приступить к созданию трибунала по преступлениям Зеленского

Все преступления режима Владимира Зеленского должны быть расследованы трибуналом, уверен спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Он выразил надежду, что судебный орган будет сформирован в ближайшем будущем.

"Время формировать трибунал для расследования преступлений, которые Зеленский со своей бандой на протяжении восьми лет совершают против жителей бывшей Украины", — заявил Константинов в интервью РИА Новости.

По словам парламентария, украинские власти должны ответить за геноцид в Донбассе и гибель тысяч мирных граждан. Он напомнил, что при попустительстве киевского режима пытали людей, издевались над ветеранами Великой Отечественной войны, уничтожали исторические и культурные объекты страны.

"Мы готовы приложить все усилия для организации этого трибунала", — резюмировал спикер.

Ранее стало известно, что украинские войска открыли огонь по химическому заводу "Стирол" в Горловке.