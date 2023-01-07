Американская журналистка Робинсон: биолаборатории США на Украине привели к конфликту с РФ

Официальный Вашингтон должен объяснить, зачем на Украине было создано свыше 40 биологических лабораторий США. Об этом заявила американская журналистка Эмералд Робинсон.

По её словам, рядовые американцы не понимают, каких целей желает достичь Вашингтон с помощью этих биолабов.

"Зачем правительство США спровоцировало конфликт с РФ, построив 46 биолабораторий на Украине?" — высказалась Робинсон в своих соцсетях.

Американские чиновники пока воздерживаются от ответа на вопрос журналистки.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что США скрывают данные о западных лабораториях, размещённых по всему миру. Как пояснил дипломат, Вашингтон разрабатывал элементы биологического оружия рядом с российскими границами, желая дестабилизировать эпидемиологическую обстановку на территории государства.