Руководитель МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Вашингтон рядом с границами нашей страны разрабатывал части биооружия и намеревался дестабилизировать эпидемиологическую ситуацию.
Вместе с этим российский министр напомнил о словах заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд. Она сочла угрозой возможную утечку данных о биолабораториях на Украине.
"Значит, есть что скрывать", — сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе заседания Совещания руководителей органов безопасности членов СНГ.
Также Лавров отметил, что Москва призвала Штаты объяснить деятельность биолабораторий по всему миру и обеспечить её законность.
Ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков рассказал об опасности подобных американских центров. По словам чиновника, доступ к вирусам могут получить террористы.
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