Лавров: США скрывают данные о биолабораториях по всему миру

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Вашингтон рядом с границами нашей страны разрабатывал части биооружия и намеревался дестабилизировать эпидемиологическую ситуацию.

Вместе с этим российский министр напомнил о словах заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд. Она сочла угрозой возможную утечку данных о биолабораториях на Украине.

"Значит, есть что скрывать", — сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе заседания Совещания руководителей органов безопасности членов СНГ.

Также Лавров отметил, что Москва призвала Штаты объяснить деятельность биолабораторий по всему миру и обеспечить её законность.

Ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков рассказал об опасности подобных американских центров. По словам чиновника, доступ к вирусам могут получить террористы.