Охлобыстин о чуждых РФ областях Украины: Теперь у нас иллюзий нет. Пусть катятся

Актёр Иван Охлобыстин объяснил, почему России выгодно отдать западную Украину Польше.

Звезда сериала "Интерны" считает, что Россия пока не обзавелась своей идеологией в свете событий СВО.

"Ведь у нас даже общих приветственных тезисов нет. На вражеское "Слава Украине" нам и ответить нечего. Мнёмся, как артисты в Дубаях", — написал артист в своём микроблоге.

Охлобыстин призвал объективно смотреть на ситуацию. Он уверен, что Россия должна расстаться с западной Украиной, как с рассадником чуждых России идей. Актёр считает, что наша страна уже не раз обманывалась, считая население этих территорий родственным.

"Теперь у нас иллюзий нет. Мы не родственники с рогулями. Пусть катятся", — выразил свою точку зрения Охлобыстин, отметив, что западные регионы Украины мечтает забрать себе Польша.

Ранее военкор Александр Коц объяснил, что жители освобождённых городов Украины не считают себя русскими.