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Охлобыстин о чуждых РФ областях Украины: Теперь у нас иллюзий нет. Пусть катятся

Мир

Актёр Иван Охлобыстин объяснил, почему России выгодно отдать западную Украину Польше.

Охлобыстин о чуждых РФ областях Украины: Теперь у нас иллюзий нет. Пусть катятся

Звезда сериала "Интерны" считает, что Россия пока не обзавелась своей идеологией в свете событий СВО.

"Ведь у нас даже общих приветственных тезисов нет. На вражеское "Слава Украине" нам и ответить нечего. Мнёмся, как артисты в Дубаях", — написал артист в своём микроблоге.

Охлобыстин призвал объективно смотреть на ситуацию. Он уверен, что Россия должна расстаться с западной Украиной, как с рассадником чуждых России идей. Актёр считает, что наша страна уже не раз обманывалась, считая население этих территорий родственным.

"Теперь у нас иллюзий нет. Мы не родственники с рогулями. Пусть катятся", — выразил свою точку зрения Охлобыстин, отметив, что западные регионы Украины мечтает забрать себе Польша. 

Ранее военкор Александр Коц объяснил, что жители освобождённых городов Украины не считают себя русскими.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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