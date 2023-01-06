Актёр Иван Охлобыстин объяснил, почему России выгодно отдать западную Украину Польше.
Звезда сериала "Интерны" считает, что Россия пока не обзавелась своей идеологией в свете событий СВО.
"Ведь у нас даже общих приветственных тезисов нет. На вражеское "Слава Украине" нам и ответить нечего. Мнёмся, как артисты в Дубаях", — написал артист в своём микроблоге.
Охлобыстин призвал объективно смотреть на ситуацию. Он уверен, что Россия должна расстаться с западной Украиной, как с рассадником чуждых России идей. Актёр считает, что наша страна уже не раз обманывалась, считая население этих территорий родственным.
"Теперь у нас иллюзий нет. Мы не родственники с рогулями. Пусть катятся", — выразил свою точку зрения Охлобыстин, отметив, что западные регионы Украины мечтает забрать себе Польша.
Ранее военкор Александр Коц объяснил, что жители освобождённых городов Украины не считают себя русскими.
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