Предложение российского лидера Владимира Путина о рождественском перемирии в ходе спецоперации на Украине не было воспринято всерьёз Киевом. Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Владимир Зеленский предложил формулу мира, состоящую из 10 шагов. <…> Их [России] нынешнее "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать всерьез", — написал Дмитрий Кулеба в своём Twitter*.
До этого Путин отдал распоряжение приостановить боевые действия на Украине 6 и 7 января. Однако официальный Киев от этого предложения отказался, о чём сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, а позже и Владимир Зеленский, заявивший, что РФ хочет якобы "использовать Рождество как прикрытие" для усиления своих позиций.
*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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