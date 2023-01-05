Кулеба заявил, что предложение Путина о перемирии нельзя воспринимать всерьёз

Предложение российского лидера Владимира Путина о рождественском перемирии в ходе спецоперации на Украине не было воспринято всерьёз Киевом. Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Владимир Зеленский предложил формулу мира, состоящую из 10 шагов. <…> Их [России] нынешнее "одностороннее прекращение огня" нельзя и не следует воспринимать всерьез", — написал Дмитрий Кулеба в своём Twitter*.

До этого Путин отдал распоряжение приостановить боевые действия на Украине 6 и 7 января. Однако официальный Киев от этого предложения отказался, о чём сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, а позже и Владимир Зеленский, заявивший, что РФ хочет якобы "использовать Рождество как прикрытие" для усиления своих позиций.

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