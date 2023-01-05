Зеленский выступил против предложенного Россией рождественского перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "прикрытием" и "передышкой" предложенное Россией рождественское перемирие и отверг его.

"Сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных", — сказал Зеленский.

По его словам, Россия хочет использовать временное прекращение огня в качестве "передышки", чтобы сконцентрировать силы и продолжить спецоперацию "с новой силой".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев отказывается поддерживать рождественское перемирие, о котором объявил российский лидер Владимир Путин.

В четверг, 5 января Минобороны РФ ввело о 36-часовой режим прекращения огня: с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Инициатива о перемирии исходила от патриарха Кирилла, который призвал сделать паузу в вооружённом конфликте на Украине, чтобы православные россияне и украинцы могли отпраздновать Рождество.