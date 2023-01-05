Глава "Энергоатома" Котин заявил, что Украина заберёт Запорожскую АЭС силой

Киевское руководство намерено вернуть Запорожскую атомную электростанцию при помощи военного сценария. Об этом заявил генеральный директор "Энергоатома" Пётр Котин.

"Мы больше всего надеемся на украинские вооружённые силы", — сказал он в интервью Bloomberg.

По его словам, если украинской армии удастся прорвать позиции ВС РФ и взять Мелитополь, который расположен более чем в 100 километрах к югу от станции, то российские войска будут вынуждены покинуть АЭС, указал Котин.