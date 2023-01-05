Киевское руководство намерено вернуть Запорожскую атомную электростанцию при помощи военного сценария. Об этом заявил генеральный директор "Энергоатома" Пётр Котин.
"Мы больше всего надеемся на украинские вооружённые силы", — сказал он в интервью Bloomberg.
По его словам, если украинской армии удастся прорвать позиции ВС РФ и взять Мелитополь, который расположен более чем в 100 километрах к югу от станции, то российские войска будут вынуждены покинуть АЭС, указал Котин.
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