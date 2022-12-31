Американский бизнесмен Илон Маск — первый человек в истории, который умудрился потерять 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, в последнее время аналитики фиксируют резкое падение акций компании Tesla, принадлежащей 51-летнему Маску.
"Состояние предпринимателя упало до 137 миллиардов долларов", — сказано в материале.
При этом в публикации отмечается, что 4 ноября 2021 года совокупный размер его состояния составлял 340 миллиардов долларов. Как уточнил автор статьи, Маск лишился больше 50 процентов накоплений.
Он также добавил, что теперь доминирование Tesla в области электроавтомобилей находится под серьёзной угрозой, ведь конкуренты предпринимателя начали "наращивать упущенное". Кроме того, обозреватель подчеркнул: Маску пришлось сократить производство машин на заводе в Шанхае.
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