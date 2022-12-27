Миллиардер США Илон Маск высказался по поводу прогноза Дмитрия Медведева на 2023 год.
Американский предприниматель скептически отнёсся к предсказаниям экс-президента России.
Зампред Совбеза РФ написал в своём микроблоге о том, что в следующем году взлетят цены на нефть и газ, евро и доллар перестанут быть в обращении, в Европе наступит власть Четвёртого рейха, а в США разразится гражданская война. Самому Маску Медведев предрёк руководство несколькими штатами.
Маску данные прогнозы показались неправдоподобными.
"Это, безусловно, абсурднейшие прогнозы, которые я когда-либо слышал, которые в то же время демонстрируют удивительно низкую осведомленность об искусственном интеллекте в вопросах прогресса и устойчивой энергетики", — написал глава SpaceX.
Под постом Медведева Маск оставил удивлённый смайлик.
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