Илон Маск назвал прогнозы Медведева на 2023 год "абсурднейшими"

Миллиардер США Илон Маск высказался по поводу прогноза Дмитрия Медведева на 2023 год.

Американский предприниматель скептически отнёсся к предсказаниям экс-президента России.

Зампред Совбеза РФ написал в своём микроблоге о том, что в следующем году взлетят цены на нефть и газ, евро и доллар перестанут быть в обращении, в Европе наступит власть Четвёртого рейха, а в США разразится гражданская война. Самому Маску Медведев предрёк руководство несколькими штатами.

Маску данные прогнозы показались неправдоподобными.

"Это, безусловно, абсурднейшие прогнозы, которые я когда-либо слышал, которые в то же время демонстрируют удивительно низкую осведомленность об искусственном интеллекте в вопросах прогресса и устойчивой энергетики", — написал глава SpaceX.

Под постом Медведева Маск оставил удивлённый смайлик.