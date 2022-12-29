Одесса полностью обесточена из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры

В Одессе нет электричества из-за ударов по энергетической инфраструктуре города. Также без света осталась большая часть населённых пунктов Одесского района. Такими данными поделился глава областной администрации Максим Марченко.

"Вследствие попаданий есть повреждения энергетической инфраструктуры, из-за чего в большинстве общин Одесского района и Одессе отсутствует свет", — сказал Марченко в видеообращении, которое было размещено в его Telegram-канале.

Вместе с тем Марченко назвал отличной работы украинских средств ПВО. По его сведениям, им удалось сбить над Одесской областью 21 ракету. Местом падения обломков одной из ракет стал жилой дом.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что после удара по энергообъектам региона без света остались порядка миллиона граждан Одесской области.