Читатели немецкой газеты Die Welt недоумевают, почему украинский президент Владимир Зеленского говорит за весь Запад.
Немцы раскритиковали заявление Зеленского, которым он призывал Запад перестать бояться Россию. Читатели газеты подозревают, что уверенности украинскому президенту придала его недавняя поездка в США. Ранее Зеленский, выступая в Верховной Раде, заявил, что Киев помог Западу снова обрести себя и перестать бояться РФ.
Один из пользователей возмутился тем, что Зеленский считает свою страну частью Запада и диктует им, что делать и кого надо бояться.
"Почему он думает, что может говорить за всех на Западе?", — спросил один из пользователей.
Другой отметил, что призыв Зеленского беспочвенен. Он напомнил, что у России ещё достаточно ракет, которые могут нанести большой урон как Украине, так и Западу.
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Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.