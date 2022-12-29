Newsweek: глава Минобороны Италии Крозетто допустил применение РФ ядерного оружия на Украине

Россия может применить ядерное оружие на территории Украины. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Его мнение цитирует американский новостной журнал Newsweek.

Он отметил "немыслимость" такого варианта развития событий для Москвы и руководства НАТО. Задействовать ядерное оружие РФ может только в случае риска проиграть в военном противостоянии. Опасность имеется, хотя она является маловероятной, подчеркнул Крозетто.

Напоминаем, президент России Владимир Путин в ходе телевизионного обращения в сентябре заявил, что он готов ответить на то, что он назвал "ядерным шантажом" Запада, используя собственное оружие своей страны.

"Если Россия почувствует угрозу своей территориальной целостности, мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении методы защиты, и это не блеф", — сказал он.