Депутат Бундестага: Германия не хочет просто мира на Украине, ей нужна победа Киева

По словам депутата бундестага от Левой партии Сары Вагенкнехт, Германия не заинтересована в достижении мира на Украине, она хочет только победы Киева, раз упорно продолжает поставлять ему оружие.

"Я когда-то видела на одной демонстрации один очень хороший плакат. На нём было написано: "Кто поставляет оружие, хочет войны. Иначе он послал бы дипломатов". И я считаю, что это весьма точное замечание. Видимо, о мире просто и не идёт речи, речь о победе. И это местами даже открыто признается", — сказала Вагенкнехт в своём еженедельном выступлении в соцсетях.

Политик напомнила, что власти Германии неоднократно заявляли, что Киеву важно помочь добиться победы, наращивая поставки вооружения. Об этом заявляли, в частности, министр финансов Кристиан Линднер, глава МИД Анналена Бербок и председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

"Стремление к миру и дипломатическому решению конфликта вдруг стало считаться безнадежно устаревшим методом", — печально констатировала Вагенкнехт.

Однако большое количество оружия, которое Запад поставляет Киеву, не поможет разрешить украинский конфликт, уверена депутат.