Читатели BR24: немецкий депутат Штрак-Циммерман должна прекратить требовать танки для Киева

Руководителю оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман следует прекратить выступать с требованиями о передаче тяжёлого вооружения киевскому режиму, заявили читатели немецкого издания BR24.

Пользователи похвалили канцлера ФРГ Олафа Шольца за "осторожные действия" и отказ выполнять просьбы депутата. Подписчики сочли требования, выдвигаемые Штрак-Циммерман, "возмутительными". По их словам, поставки иностранной техники Киеву не поспособствуют мирному урегулированию конфликта.

"Я не могу понять, что за разжигатели боевых действий сидят в нашем правительстве и требуют отправлять всё больше оружия", — написал один из читателей.

Немцы также добавили, что Штрак-Циммерман действует в интересах компаний, которые занимаются производством военной техники. Пользователи подчеркнули: у рядовых жителей Германии "встают волосы дыбом", когда они слышат заявления о необходимости массовых поставок оружия для Украины.

Ранее Штрак-Циммерман призвала Шольца передать Киеву танки, боевые машины пехоты (БМП) и снаряды.