Украинский журналист Яковина рассказал о планах ВСУ захватить Брест

Новое наступление российских войск будет происходить с территории Белоруссии, а значит ВСУ вполне законно смогут захватить Брест, заявил украинский журналист Иван Яковина.

По словам обозревателя-международника, когда в город войдут белорусские националисты-наёмники из "полка Калиновского", они тут же объявят Брест новой столицей "свободной Белоруссии".

"Туда сразу приедет Тихановская, — уверен Яковина. — Это правительство будет признано всем миром и получит всю необходимую помощь: и "Хаймарсы", и гаубицы".

Далее, утверждает журналист, армия Александра Лукашенко разбежится, а значит Минск будет захвачен без труда.

Ранее глава Чеченской республики рассказал, что большие потери деморализовали ВСУ, а присылаемое Киевом на передовую пополнение "не умеет держать оружие".