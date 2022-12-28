Новое наступление российских войск будет происходить с территории Белоруссии, а значит ВСУ вполне законно смогут захватить Брест, заявил украинский журналист Иван Яковина.
По словам обозревателя-международника, когда в город войдут белорусские националисты-наёмники из "полка Калиновского", они тут же объявят Брест новой столицей "свободной Белоруссии".
"Туда сразу приедет Тихановская, — уверен Яковина. — Это правительство будет признано всем миром и получит всю необходимую помощь: и "Хаймарсы", и гаубицы".
Далее, утверждает журналист, армия Александра Лукашенко разбежится, а значит Минск будет захвачен без труда.
Ранее глава Чеченской республики рассказал, что большие потери деморализовали ВСУ, а присылаемое Киевом на передовую пополнение "не умеет держать оружие".
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.