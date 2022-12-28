Politico: США опоздали с наращиванием мощи для противостояния с Китаем за Тайвань

Вашингтон не успел нарастить силы в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы Китай "даже не думал" о военных действиях в отношении Тайваня, заявили американские аналитики.

Кроме того, увеличить своё присутствие на спорной территории США уже не успеют.

"Это связано с тем, что Пекин обладает достаточно большим военно-морским флотом, подкрепленным авиацией и баллистическими ракетами, чтобы бросить вызов давнему доминированию США в водах Индо-Тихоокеанского региона", — заявили аналитики Politico.

Ранее Пентагон обещал, что поможет Тайваню "защититься" от КНР, однако все поставки оружия, которые анонсировали в США задержались из-за невозможности производства, а усугубил ситуацию конфликт на Украине.