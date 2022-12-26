Участник расстрела российских военнопленных в Макеевке попал в больницу с ПТСР

Украинский военнослужащий Никита Мальцев, который является одним из участников расстрела российских военнопленных, попал в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). В распоряжении Telegram-канала "Рыбарь" оказалась медицинская карточка боевика из госпиталя в Славянске.

Не исключено, что солдат 80-й бригады сымитировал психическое расстройство, чтобы сбежать подальше с передовой из-под Кременной, где ВС РФ ведут локальное наступление, а ВСУ несут крупные потери.

"Ведь он прекрасно понимает: после публикации информации причастности к расстрелу под Макеевкой в плен его брать уже не будут", — указал "Рыбарь".