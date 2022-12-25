США продолжают вкладывать колоссальные денежные средства в Киев, поскольку до сих пор надеются одержать победу в борьбе с Россией. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Многие российские бизнесмены сейчас оказались в ловушке Вашингтона, поскольку хранили свои активы за границей. Именно на них США делают основную ставку в противостоянии с Россией и пытается шантажировать изъятием денег и недвижимости, считает аналитик.
"Они и продолжают финансировать Украину и затягивать конфликт. Если бы надежды не было, с Украиной бы закончили до того, как Зеленский туда приехал", — сказал Леонков в программе "Большая игра".
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