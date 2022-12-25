Не исключено, что США начали обучать военных украинской армии работе с зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot ещё до принятия решения поставить их в Киев. Об этом заявил военный аналитик Василий Кашин.
По этой причине довольно сложно спрогнозировать сроки начала применения американских систем на Украине.
"Этих людей могли уже начать учить заранее, во-первых, а во-вторых, им могут в помощь направить специалистов из числа отставных военных, которые служили на таких системах", — заявил Кашин в беседе с ТАСС.
Эксперт подчеркнул, что в мирное время на подготовительный период для работы с Patriot ушёл бы целый год, однако сейчас ситуация будет другой.
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