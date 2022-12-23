Конгрессвумен Грин обвинила республиканцев, поддержавших транш для Украины, в предательстве

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обрушилась с критикой на представителей республиканской партии США, которые поддержали новый американский транш для Украины.

В своих соцсетях она назвала таких политиков "предателями". По её словам, членам конгресса необходимо сконцентрироваться на решении внутренних проблем США, а не на внешней политике.

Грин отметила, что 18 республиканцев решили поддержать проект федерального бюджета на следующий год, который предусматривает выделение 45 миллиардов долларов на поддержку киевского режима и союзников США по НАТО.

"Деньги направлены на защиту украинских границ, а не американских", — подчеркнула конгрессвумен.

Она прикрепила к своему посту имена республиканцев, поддержавших новый транш Украине, а также коллаж с изображением украинского президента Владимира Зеленского, держащего большую пачку денег.