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Конгрессвумен Грин обвинила республиканцев, поддержавших транш для Украины, в предательстве

Мир

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обрушилась с критикой на представителей республиканской партии США, которые поддержали новый американский транш для Украины.

Конгрессвумен Грин обвинила республиканцев, поддержавших транш для Украины, в предательстве

В своих соцсетях она назвала таких политиков "предателями". По её словам, членам конгресса необходимо сконцентрироваться на решении внутренних проблем США, а не на внешней политике.

Грин отметила, что 18 республиканцев решили поддержать проект федерального бюджета на следующий год, который предусматривает выделение 45 миллиардов долларов на поддержку киевского режима и союзников США по НАТО.

"Деньги направлены на защиту украинских границ, а не американских", — подчеркнула конгрессвумен.

Она прикрепила к своему посту имена республиканцев, поддержавших новый транш Украине, а также коллаж с изображением украинского президента Владимира Зеленского, держащего большую пачку денег.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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