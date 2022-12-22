Косачёв: поставки вооружений Киеву ведут к дальнейшему вовлечению США в конфликт

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв комментируя итоги поездки украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон заявил, что продолжение поставок вооружения Киеву, в частности, зенитно-ракетных комплексов Patriot, говорит о том, что Соединённые Штаты всё больше ввязываются в военный конфликт на Украине.

"В любом случае, что бы ни утверждал президент США про оборонительное оружие, мы имеем полное право рассматривать эту поставку как ещё один весомый шаг по прямому вовлечению Америки в этот конфликт", — отметил он.

По мнению политика, визит Зеленского в Вашингтон говорит о том, что американскому лидеру Джо Байдену понадобился профессиональный актёр для выступления в Конгрессе, а именно там контролируется кошелёк с военной и экономической помощью США.

"Сам факт, что Зеленского срочно "вызвали" в Вашингтон "с передовой", говорит о многом. Раз немедленно понадобилось это шоу, значит все не так гладко, как хочется представить миру Вашингтону и его подопечному", — заключил он.

Ранее сообщалось, что поездка Зеленского в США показала растущий раскол внутри американских элит.