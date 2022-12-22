Поездка украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон показала нарастающий раскол внутри американских политических элит и общества, следует из заявления доктора политических наук Максима Братерского.
В интервью РИА Новости он отметил, что представители республиканской партии не собираются останавливать "антибайденовскую риторику". По его словам, выступление главы Украины в Вашингтоне послужит поводом для ужесточения критики в адрес лидера США.
"Нарастающий внутриамериканский раскол увеличивается, а Киев используется как пункт для взаимных обвинений", — считает Братерский.
Специалист назвал поездку Зеленского в США инструментом давления республиканцев на американского президента Джо Байдена. Как пояснил эксперт, рядовые жители США, столкнувшиеся с экономическими проблемами, не намерены приносить в жертву своё благосостояние ради помощи далёкой Украине.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик сообщил, что союз с Вашингтоном плачевно закончится для нынешнего киевского режима, ведь США привыкли предавать своих партнёров.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.