Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Следственный комитет РФ: ВСУ обстреляли гостиницу с Рогозиным, предположительно, из гаубицы Caesar
Лукашенко о перемещении ВС Белоруссии: "Хочешь мира — готовься к войне"
Шурыгин: Россия получила возможность изучить оружие Запада из-за СВО на Украине
Лукьянов назвал Украину "непотопляемым авианосцем" США под боком у России
Сапёры ВС РФ обезвредили мины ВСУ на участке Сватово — Кременная
Автор 19FortyFive Дэвис раскритиковал "завуалированное" послание Зеленского к США
В "Одноклассниках" появились полноэкранная версия ленты, фотовитрина и рейтинг авторов
Картаполов: в 2023 году призывной возраст могут увеличить с 18 до 21 года
Breaking Defense: США намерены забрать космос себе

Братерский: поездка Зеленского в США показала растущий раскол внутри американских элит

Мир

Поездка украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон показала нарастающий раскол внутри американских политических элит и общества, следует из заявления доктора политических наук Максима Братерского.

Братерский: поездка Зеленского в США показала растущий раскол внутри американских элит

В интервью РИА Новости он отметил, что представители республиканской партии не собираются останавливать "антибайденовскую риторику". По его словам, выступление главы Украины в Вашингтоне послужит поводом для ужесточения критики в адрес лидера США.

"Нарастающий внутриамериканский раскол увеличивается, а Киев используется как пункт для взаимных обвинений", — считает Братерский.

Специалист назвал поездку Зеленского в США инструментом давления республиканцев на американского президента Джо Байдена. Как пояснил эксперт, рядовые жители США, столкнувшиеся с экономическими проблемами, не намерены приносить в жертву своё благосостояние ради помощи далёкой Украине.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик сообщил, что союз с Вашингтоном плачевно закончится для нынешнего киевского режима, ведь США привыкли предавать своих партнёров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве

Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.

Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве
RusVesna: военные спецназа группировки "О" ВС РФ штурмом взяли боевиков ВСУ и захватили трёх пленных
RusVesna: военные спецназа группировки "О" ВС РФ штурмом взяли боевиков ВСУ и захватили трёх пленных
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
Сразу после окончания воздушной тревоги в Киевской области произошел взрыв
Знак зодиака 22 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Не ходите, девочки, к президенту гулять: за ним последует импичмент Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Вуячич: Польша идёт ва-банк и готова потерять всё ради собственных амбиций
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
Офицер ЛНР "Салман": расстрелявшую пленных в Макеевке 80-ю бригаду ВСУ выдали свои за деньги
Офицер ЛНР "Салман": расстрелявшую пленных в Макеевке 80-ю бригаду ВСУ выдали свои за деньги
Последние материалы
Лукашенко о перемещении ВС Белоруссии: "Хочешь мира — готовься к войне"
Кошки привязываются к людям так же сильно, как собаки и младенцы
Шурыгин: Россия получила возможность изучить оружие Запада из-за СВО на Украине
Лукьянов назвал Украину "непотопляемым авианосцем" США под боком у России
Сапёры ВС РФ обезвредили мины ВСУ на участке Сватово — Кременная
Главное в воспитании собаки — искренняя любовь к вашему четвероногому другу
Автор 19FortyFive Дэвис раскритиковал "завуалированное" послание Зеленского к США
В "Одноклассниках" появились полноэкранная версия ленты, фотовитрина и рейтинг авторов
Картаполов: в 2023 году призывной возраст могут увеличить с 18 до 21 года
Барон Шафиров: из грязи в князи, или власть портит людей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников