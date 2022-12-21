Американские журналисты сообщили, что руководство Конгресса США планирует внести законопроект, согласно которому Вашингтон признаёт РФ "государством-агрессором".
По данным СМИ, из-за такого статуса лидер Штатов Джо Байден сможет объявить новые санкции в отношении Москвы. При этом республиканцы назвали идею "недоделанным" ответом на призыв руководителя Украины Владимира Зеленского признать Россию страной, которая финансирует терроризм.
"Предложенный статус не существует ни в национальном, ни в международном законодательстве США. Непродуманная пиар-мера", — сказал помощник конгрессмена, передаёт The Hill.
Украинские чиновники уже заявили журналистам, что статуса "государства-агрессора" недостаточно.
Ранее испанский экономист Хуан Торрес Лопес объяснил, почему Европе не стоило объявлять РФ "государством-спонсором терроризма".
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