The Hill: Конгресс США намерен признать Россию "государством-агрессором"

Американские журналисты сообщили, что руководство Конгресса США планирует внести законопроект, согласно которому Вашингтон признаёт РФ "государством-агрессором".

По данным СМИ, из-за такого статуса лидер Штатов Джо Байден сможет объявить новые санкции в отношении Москвы. При этом республиканцы назвали идею "недоделанным" ответом на призыв руководителя Украины Владимира Зеленского признать Россию страной, которая финансирует терроризм.

"Предложенный статус не существует ни в национальном, ни в международном законодательстве США. Непродуманная пиар-мера", — сказал помощник конгрессмена, передаёт The Hill.

Украинские чиновники уже заявили журналистам, что статуса "государства-агрессора" недостаточно.

Ранее испанский экономист Хуан Торрес Лопес объяснил, почему Европе не стоило объявлять РФ "государством-спонсором терроризма".